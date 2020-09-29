Ещё один вид розницы запретили в Москве

Мэрия Москвы ограничила работу «наливаек» в жилых домах. Теперь такая торговля алкоголем допускается только в заведениях общепита с площадью зала обслуживания более 20 кв. м.

Об этом пишут «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Правительство Москвы уточнило нормы, регулирующие торговлю алкоголем в жилых домах. Отныне она допускается только в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 квадратных метров. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в площадь не должны включаться коридоры, вестибюли, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения.

«В первую очередь, новые правила касаются так называемых „наливаек“ — торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе в ночное время. Корректировка требований к подобным заведениям была продиктована многочисленными жалобами москвичей, которым их работа зачастую доставляла дискомфорт», — добавили в ведомстве.

Вообще, на «Клерке» писали еще в апреле, что был принят и подписан Путиным закон, запрещающий с 5 мая работу «наливаек» в жилых домах с площадью зала менее 20 кв. м.