ФНС рассказала на своем сайте, как учесть расходы на проездные работникам при исчислении налога на прибыль организаций.

Сотрудникам, чья постоянная работа осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также тем, кто работает в полевых условиях или участвует в работах экспедиционного характера, работодатель возмещает расходы, связанные со служебными поездками:

расходы на проезд,

расходы на аренду жилого помещения,

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные, полевое довольствие),

иные расходы работника, произведенные с разрешения или ведома работодателя.

Размеры и порядок их возмещения, а также перечень работ, профессий, должностей этих сотрудников устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Они могут регламентироваться и трудовыми договорами.

Возмещение работникам расходов в соответствии со ст. 168.1 ТК РФ относится к компенсации затрат, связанных с выполнением трудовых обязанностей. При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией на основании пп. 49 п.1 ст. 264 НК РФ.