В Госдуме отклонили законопроект по отмене моратория на выплаты по советским вкладам

В Госдуме отклонили законопроект от СР, который должен был снять мораторий на выплаты по советским вкладам.

Документ признавал утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона «О базовой стоимости необходимого соцнабора», нужного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан.

Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

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Одновременно проект обязывал правительство РФ в течение 30 дней после его вступления в силу определить правила и порядок перевода таких сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

При этом минимальная сумма бюджетных средств, направляемых ежегодно на их погашение, устанавливается в размере 2,5% от общего объема данных обязательств.

Против оказался комитет по финансовым рынкам, обративший внимание на то, что проектом закона не учтены изменения в других федеральных законах, что препятствует выделению 2,5% от общего объема бюджета на погашение этой задолженности, пояснил на заседании ГД член комитета Дмитрий Скриванов.

«И самая большая проблема — это проблема все-таки с финансово-экономическим обоснованием. ... При сегодняшнем уровне бюджетной обеспеченности регионов и то, как это скажется на сборе доходов, на получении доходов в бюджеты региональные и федеральный, в том числе, мы не можем спрогнозировать, какие деньги мы можем потратить», — добавил он.