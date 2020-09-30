Заочное признание инвалидности хотят продлить до 1 марта 2021 года

Минтруд предлагает продлить период заочного переосвидетельствования инвалидности до 1 марта 2021 года из-за пандемии.

Ранее депутат Госдумы Менделевич направил письмо главе Минтруда Котякову с просьбой продлить на полгода временный порядок признания лица инвалидом.

В ответ ведомство сообщило, что готовит соответствующий проект постановления.

«Проектом постановления предусматривается внесение изменений... в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года», — говорится в ответе Минтруда за подписью первого замглавы ведомства Алексея Вовченко.

Также в проект включена возможность обжалования решения бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящей организации.

«Проект постановления проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Фондом социального страхования Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации, после окончания которой проект постановления будет в установленном порядке внесен в Правительство Российской Федерации», — говорится в документе.

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Добавим, ранее Минтруд публиковал на федеральном портале уведомление о разработке проекта, продлевающего срок упрощенной процедуры оформления инвалидности до 1 марта 2021 года. О нем мы рассказывала на нашем канале в «Яндекс.Дзен». https://regulation.gov.ru/projects#npa=108363

Однако в тот же день это уведомление с портала было удалено.