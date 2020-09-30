Упростят оформление выплат по уходу за инвалидами I группы и 80-летними пенсионерами

На федеральном портале опубликован проект, который вносит поправки в вопросы установления выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы и пенсионером в возрасте 80 лет, а также выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы.

У граждан будут истребовать меньше документов. ПФР будет активнее применять межведомственное взаимодействие.

Например, полномочия законного представителя, являющегося родителем (усыновителем), будут подтверждаться сведениями, полученным из реестра ЗАГС.

Справку об инвалидности тоже не надо будет предоставлять, так как все данные есть в реестре ФРИ.

При оформлении ухода за пожилыми на ребенка до 15 лет не надо будет предоставлять согласие родителей или органов опеки и справку из учебного заведения. Такое согласие по нормам ТК нужно при заключении трудового договора. Но уход за инвалидом происходит не по трудовому договору.

При этом, если осуществление ухода за нетрудоспособным лицом препятствует учебе, вводится норма, что осуществление компенсационной и ежемесячной выплаты прекращается в случае несогласия одного из родителей (усыновителя, попечителя) или органа опеки и попечительства на осуществление такого ухода лицом, не достигшим возраста 15 лет.