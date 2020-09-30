Налоговики требуют уточнить декларацию по НДС за 4 квартал прошлого года. Получится отписаться?

Налоговики требуют уточнить декларацию по НДС за 4 квартал прошлого года. Придется уточнять, или можно отписаться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получила из ИФНС вот это вот:

Как я понимаю, все сроки камералки прошли, и я могу их куда-нибудь послать? Или мне таки необходимо ковыряться в счетах-фактурах 2019 года?».

В комментариях посоветовали:

«Я бы отказала с формулировкой „не могу исполнить обязанность, поскольку после глубочайшего анализа декларации несоответствия не обнаружены“».

Вот еще пишут:

«У людей за 2018 обнуляют декларашки по НДС и дергают. Лучше с контрагентами все же свериться или по крайней мере по крупнякам иметь подписанные акты сверки за 4 кв. 2019. Тогда можно в ИФНС сканы этих актов сверки (если немного) и написать, что все данные отражены корректно, прошу уточнить в чем налоговая видит проблему. Скорее всего, толпу народа в налоговую соберут и будут как школьников шпинять: иванов-петров-сидоров, мало НДС заплатили, бюджет у страны дырявый, а вы тут понимаете ли!:-)».