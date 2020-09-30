Новые правила бытового обслуживания начнут действовать с 1 января 2021 года

Правительство утвердило новые правила бытового обслуживания, постановление от 21.09.2020 №1514 официально опубликовано. Прежние правила, утвержденные в 1997 году, утрачивают силу с 1 января 2021 года.
Ничего особо новаторского в правилах нет, просто они приведены в более современный вид. По прежнему в них указаны требования к содержанию договора, к порядку оказания услуг (выполнения работ), их оплате потребителем.
Кроме того установлены особенности оказания отдельных видов работ (услуг).
Ранее было опубликовано постановление с новыми правилами оказания услуг общественого питания