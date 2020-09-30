Новые правила бытового обслуживания начнут действовать с 1 января 2021 года

Над.К Вы пытаетесь оскорбить меня. И вот самое печальное. По профе... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

Evgeniya19 Да вроде совершенно ясно причем. Вы уже забыли, что мы обсуж... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

Чалдон Так у получателя могут быть счета в разных банках. Я сам себ... ЦБ хочет заняться продвижением Системы быстрых платежей. Тол...

Над.К Да вроде совершенно ясно причем. Вы уже забыли, что мы обсуж... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

Afrikan Я одного не пойму - зачем при платеже по СБП помимо номера н... ЦБ хочет заняться продвижением Системы быстрых платежей. Тол...

Evgeniya19 Докажите) Не докажите- значит вы врете). Но лично вы мои сло... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....

Над.К Вы лично этим же самым тут постоянно и занимаетесь. У вас по... Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя....