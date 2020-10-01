Чтобы использовать фискальные данные в статистических целях, их обезличат

ФНС намерена утвердить требования к обезличиванию фискальных данных и методам обезличивания фискальных данных.
Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале.
Текст проекта пока не опубликован.
Поясним, в статье 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ говорится, что оператор фискальных данных может осуществлять обработку фискальных данных в статистических или иных исследовательских целях.
Но есть условие — обязательное обезличивание таких фискальных данных в соответствии с утверждаемыми требованиями к обезличиванию фискальных данных и методами обезличивания фискальных данных.
Именно такие требования и планирует утвердить ФНС.