Что лучше, Контур Бухгалтерия или 1С? Или эти продукты подходят каждый для своих задач, и сравнивать их, как минимум, некорректно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Кто сталкивался с Контур Бухгалтерией? Это прям как 1С или нет? Кто-нибудь тут пользуется (пользовался) ей и как она вам?».

В комментариях мнения сильно разделились. Кто-то Контур прям ругает:

«Абсолютно бесполезна для компании с любым оборотом. Многие операции порой приходилось делать „операции вручную“ и оформлять бух. справками. Выписки подгружает из банка. На этом все „прелести“».

Кто-то еще добавляет:

«Налоговых регистров нет, аналитика слабая».

Вот еще:

«Восстанавливала в ней баланс. После меня сказали, что я гений в такой программе восстановить. Отличается кардинально. Работать можно. Но неудобно. Для фирм с простым учётом небольшого оборота терпимо. Но 1С намного удобней».

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А вот и хорошее мнение:

«Хорошая программа для ИП или маленькой ООО на упрощенке. Правильные настройки и программа делает все сама:-) Хороший плюс: техподдержка 24 часа, подскажут от проводки до кнопочки, куда нажать, что очень удобно для новичков или директоров, которым пришлось взять учет на себя. А также очень оперативные обновления и изменения в учете, что было очень актуально в карантин».

И:

«Все отлично много лет с этой программой, никаких проблем, и группа тех поддержки всегда на связи, все подскажут, на удаленке подключаются, если что-то сложное».

А кто-то жалуется:

«Судя по тому как нам позвонили из контура по нашей заявке по доработке электронного документооборота аж через полгода, хотя работы было всего на два дня, то боюсь представить что же это за зверь такой».

И подытожим: