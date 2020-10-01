38 фискальных данных будут обезличивать методом семантики

Сегодня ФНС опубликовала текст проекта будущего Приказа об утверждении требований к обезличиванию фискальных данных и методам их обезличивания.
Напомним, это необходимо для того, чтобы использовать данные в статистических целях.
Обезличивание фискальных данных выражается в действиях, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность сведений конкретному субъекту данных.
Состав фискальных данных, который подлежит обезличиванию:
1) наименование организации-пользователя или ФИО ИП — пользователя;Обезличиваться фискальные данные будут методом изменения состава или семантики (изменение состава или семантики данных путем замены результатами статистической обработки, обобщения или удаления части сведений).
2) ИНН пользователя;
3) наименование покупателя (клиента) (наименование организации, ФИО ИП);
4) ИНН покупателя (клиента), серия и номер документа, удостоверяющего личность покупателя (клиента);
5) время осуществления расчета;
6) должность и ФИО лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа;
7) ИНН кассира;
8) регистрационный номер ККТ;
9) заводской номер автоматического устройства для расчетов;
10) заводской номер ККТ;
11) заводской номер фискального накопителя;
12) адрес (место) осуществления расчета (за исключением названия города или субъекта РФ);
13) абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента);
14) наименование, ИНН и номера контактных телефонов платежного агента, поставщика, оператора по приему платежей и платежного субагента;
15) копейки в суммах расчета с отдельным указанием ставок и суммах НДС по этим ставкам без указания копеек;
16) копейки в итоговых суммах расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО), зафиксированные в счетчиках итогов смены;
17) наименование операции банковского платежного агента или банковского платежного субагента;
18) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств, а также его ИНН;
19) код идентификации, содержащийся в средстве идентификации товара;
20) адрес электронной почты отправителя чека;
21) регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов за товар);
22) номер предписания налогового органа об устранении выявленного нарушения законодательства РФ о применении ККТ;
23) код маркировки маркированного товара;
24) контрольное число кода маркировки, формируемое в соответствии с кодом маркировки маркированного товара;
25) идентификатор экземпляра товара, подлежащего обязательной маркировке средством идентификации;
26) фискальный признак оператора;
27) фискальный признак подтверждения;
28) фискальный признак документа;
29) фискальный признак сообщения;
30) фискальный признак данных долговременного хранения, хранящегося в архиве фискального накопителя;
31) фискальный признак уведомления;
32) фискальный признак квитанции;
33) сообщение оператора, поступившее от оператора фискальных данных в составе подтверждений оператора с момента формирования отчета о закрытии смены до момента формирования отчета об открытии смены;
34) дополнительный реквизит пользователя с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты;
35) дополнительные данные с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты;
36) дополнительные данные дополнительного реквизита с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты;
37) операционный реквизит чека с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты;
38) отраслевой реквизит чека с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты.
Применение методов изменения состава или семантики реализуется:
путем удаления части фискальных сведений, позволяющих идентифицировать пользователя ККТ;
путем замены фискальных данных на их идентификаторы, вычисленные по алгоритму хэш-функции MD5 с добавлением уникального для каждого пользователя контрольно-кассовой техники модификатора входа («соли») длиной 128 байт.