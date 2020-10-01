38 фискальных данных будут обезличивать методом семантики

Сегодня ФНС опубликовала текст проекта будущего Приказа об утверждении требований к обезличиванию фискальных данных и методам их обезличивания.

Напомним, это необходимо для того, чтобы использовать данные в статистических целях.

Обезличивание фискальных данных выражается в действиях, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность сведений конкретному субъекту данных.

Состав фискальных данных, который подлежит обезличиванию:

2) ИНН пользователя;

3) наименование покупателя (клиента) (наименование организации, ФИО ИП);

4) ИНН покупателя (клиента), серия и номер документа, удостоверяющего личность покупателя (клиента);

5) время осуществления расчета;

6) должность и ФИО лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа;

7) ИНН кассира;

8) регистрационный номер ККТ;

9) заводской номер автоматического устройства для расчетов;

10) заводской номер ККТ;

11) заводской номер фискального накопителя;

12) адрес (место) осуществления расчета (за исключением названия города или субъекта РФ);

13) абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента);

14) наименование, ИНН и номера контактных телефонов платежного агента, поставщика, оператора по приему платежей и платежного субагента;

15) копейки в суммах расчета с отдельным указанием ставок и суммах НДС по этим ставкам без указания копеек;

16) копейки в итоговых суммах расчетов, указанных в кассовых чеках (БСО) и кассовых чеках коррекции (БСО), зафиксированные в счетчиках итогов смены;

17) наименование операции банковского платежного агента или банковского платежного субагента;

18) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных средств, а также его ИНН;

19) код идентификации, содержащийся в средстве идентификации товара;

20) адрес электронной почты отправителя чека;

21) регистрационный номер таможенной декларации (при осуществлении расчетов за товар);

22) номер предписания налогового органа об устранении выявленного нарушения законодательства РФ о применении ККТ;

23) код маркировки маркированного товара;

24) контрольное число кода маркировки, формируемое в соответствии с кодом маркировки маркированного товара;

25) идентификатор экземпляра товара, подлежащего обязательной маркировке средством идентификации;

26) фискальный признак оператора;

27) фискальный признак подтверждения;

28) фискальный признак документа;

29) фискальный признак сообщения;

30) фискальный признак данных долговременного хранения, хранящегося в архиве фискального накопителя;

31) фискальный признак уведомления;

32) фискальный признак квитанции;

33) сообщение оператора, поступившее от оператора фискальных данных в составе подтверждений оператора с момента формирования отчета о закрытии смены до момента формирования отчета об открытии смены;

34) дополнительный реквизит пользователя с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты;

35) дополнительные данные с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты;

36) дополнительные данные дополнительного реквизита с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты;

37) операционный реквизит чека с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты;

38) отраслевой реквизит чека с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты.