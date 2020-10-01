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Что прекращает свое действие, и что вступает в силу с 1 октября

Сегодняшняя дата, 1 октября, влечет за собой вступление в силу нескольких нововведений в законодательство.

Перечислим, что прекращает свое действие:

  • ИП, закрывшие бизнес после 1 марта, прекратят получать выплату по безработице в максимальном размере (12130 руб.).
  • Отсрочки по арендным платежам для МСП завершаются.
  • Мораторий на банкротство для предприятий пострадавших отраслей — прекращается.

Что вновь начинает действовать:

  • Для получения ОСАГО необходимо предъявить диагностическую карту или свидетельство о прохождении техосмотра.

Что нового:

  • Снимаются ограничения, согласно которым зачесть переплату по налогу позволялось лишь в счет налога аналогичного вида.
  • Производители и импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязаны маркировать продукцию.
  • С 1 октября получить возмещение по вкладам до 1,4 млн руб. смогут определенные малые предприятия и НКО, например благотворительные фонды и товарищества собственников жилья.
  • Все соцвыплаты будут поступать только на карту «Мир».

В октябре, но не с 1 числа:

  • С 12 октября будет проще получить российское гражданство иностранцам, чьи совершеннолетние дети уже его имеют.
  • Вступит в силу запрет на курение кальянов в заведениях общепита.

А также, повысят зарплаты бюджетникам.

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