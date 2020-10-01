Что прекращает свое действие, и что вступает в силу с 1 октября

Сегодняшняя дата, 1 октября, влечет за собой вступление в силу нескольких нововведений в законодательство.
Перечислим, что прекращает свое действие:
- ИП, закрывшие бизнес после 1 марта, прекратят получать выплату по безработице в максимальном размере (12130 руб.).
- Отсрочки по арендным платежам для МСП завершаются.
- Мораторий на банкротство для предприятий пострадавших отраслей — прекращается.
Что вновь начинает действовать:
- Для получения ОСАГО необходимо предъявить диагностическую карту или свидетельство о прохождении техосмотра.
Что нового:
- Снимаются ограничения, согласно которым зачесть переплату по налогу позволялось лишь в счет налога аналогичного вида.
- Производители и импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязаны маркировать продукцию.
- С 1 октября получить возмещение по вкладам до 1,4 млн руб. смогут определенные малые предприятия и НКО, например благотворительные фонды и товарищества собственников жилья.
- Все соцвыплаты будут поступать только на карту «Мир».
В октябре, но не с 1 числа:
- С 12 октября будет проще получить российское гражданство иностранцам, чьи совершеннолетние дети уже его имеют.
- Вступит в силу запрет на курение кальянов в заведениях общепита.
А также, повысят зарплаты бюджетникам.