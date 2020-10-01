Опубликован бланк пенсионного свидетельства. Это будет карточка 85х54 мм с фото 21х30

Вчера мы рассказывали о новых бланках для пенсионеров. Вместо возмущавшей всех справки формата А4 будут выдавать пенсионные свидетельства.

А сегодня на федеральном портале ПФР опубликовал проект Административного регламента по выдаче пенсионерам этих бланков. Также опубликован сам бланк свидетельства.

Вот так он будет выглядеть:

Свидетельство пенсионера оформляется на комбинированной основе шириной не более 85,72 мм и не менее 85,47 мм, высотой не более 54,03 и не менее 53,92 мм, соответствует требованиям, предъявляемым к изготовлению защищенной полиграфической продукции уровня «Б».

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Оформляться оно будет с использованием печатающих устройств средств вычислительной техники.

В свидетельстве будет фотография размером 21 х 30 мм в черно-белом или цветном исполнении без светлого угла.

Изображение лица на фотографии должно соответствовать возрасту гражданина (лица, в отношении которого подается запрос) на день подачи запроса. На фотографии гражданин изображается строго анфас, смотрящим прямо, без головного убора. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней. Глаза гражданина должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их. Допускается использование фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданам, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для граждан, постоянно носящих очки, допускается использование фотографий в очках без тонированных стекол.

Чтобы получить это свидетельство, надо будет заполнить запрос. Бланк запроса ПФР тоже разработал.