Свершилось! Спустя 6 лет пенсионерам вернут удостоверения. Только теперь это будут свидетельства

В 2015 году в ходе пенсионной реформы были отменены пенсионные удостоверения. Вместо них стали выдавать бумажные справки формата А4.

Это вызывало негативные эмоции у пенсионеров.

Люди возмущались и создавали петиции в Интернете. Одна народная инициатива по этому поводу опубликована на днях. Автор петиции требует вернуть пенсионерам удостоверения в виде корочки, как это было в СССР.

Однако данный гражданин просто не осведомлен о том, что в сентябре был опубликован Приказ Минтруда, содержащий следующую норму:

Факт назначения пенсии по желанию гражданина может подтверждаться свидетельством пенсионера, оформленным на материальном носителе или в форме электронного документа. Свидетельство пенсионера содержит: фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, страховой номер индивидуального лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена, а также фотографию гражданина.

Кстати, в первоначальной версии этого проекта (об этом мы писали ранее, когда его только внесли) речь шла именно об удостоверении. В окончательной же версии фигурирует некое свидетельство.

Каким оно будет — время покажет. Данный Приказ Минтруда вступит в силу с 2021 года.