Торговые площади в центре Москвы стремительно пустеют

В Москве на центральных улицах рекордно выросла доля пустующих помещений для торговли по итогам III квартала 2020 года.
Их площадь составила 14,3% от общей площади, подсчитали эксперты международной консалтинговой компании JLL. Ситуация оценивалась на 18 улицах, которые считаются основными торговыми коридорами столицы.
Основной причиной роста свободных помещений стало рекордное число закрывшихся в третьем квартале объектов стрит-ретейла — всего 152. Этот показатель более чем в 1,5 раза превышает среднее значение за прошлый год, говорится в исследовании. По данным JLL, 49% закрытий пришлось на рестораны и кафе, на втором месте — сегмент «красота и здоровье» (10%), следом идут «банки и услуги» с долей 7%.Вторая половина 2020 года более показательна с точки зрения последствий пандемии, отмечают аналитики.
«У арендаторов появилось более четкое представление о том, какие точки наиболее привлекательны для посетителей, а от каких можно отказаться с целью сокращения затрат. Кроме того, в условиях сниженного спроса, особенно в тех категориях, где траты еще не восстановились до уровня прошлого года, арендная нагрузка на ретейлеров и операторов общественного питания оказывается слишком высока, а скидки в основном предоставлялись на летний период», — отмечает руководитель отдела исследований компании JLL Владислав Фадеев.По материалам «РБК».