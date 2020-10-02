Электронные трудовые договоры теперь можно оформлять через портал «Работа в России». Пока в качестве эксперимента

Ведение электронного документооборота (ЭКД) на портале «Работа в России» стало доступно для всех участников эксперимента, сообщает Минтруд.

С 1 октября, по завершению пилотного периода, все участники эксперимента смогут вести электронный кадровый документооборот на портале.

Вышло Постановление Правительства №1568 от 30.09.2020 о расширении функционала портала «Работа в России».

Напомним, эксперимент по кадровому ЭДО стартовал в мае 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года. Основание — Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой».

Сейчас в эксперименте по ведению ЭКД участвуют 129 работодателей, из которых 18 в опытном режиме используют возможности портала «Работа в России».

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В ходе эксперимента работодатели внесли свои предложения для усовершенствования работы в этом сервисе.

Среди них разработка шаблонов типовых документов для возможного использования работодателями, функция автоматического заполнения персональных данных соискателя при формировании электронного трудового договора из его профиля на Госуслугах, загрузка документов с использованием формата PDF.

В рамках экспериментального внедрения ЭКД также создан интерактивный сервис «Конструктор трудового договора». Работодатели могут создавать электронные ТД на основе шаблона.

«Ведение ЭКД на портале „Работа в России“ бесплатно, работодатели тем самым могут избежать финансовых затрат на внедрение собственных информационных систем по электронному кадровому документообороту. С учетом тех выводов и предложений, которые будут поступать от участников эксперимента, мы будем готовить предложения по дальнейшему внедрению электронного кадрового документооборота. Это важное условие для обеспечения распространения дистанционной занятости», — прокомментировал глава Минтруда Антон Котяков.