⚡ В Москве рекомендуют отправить до половины сотрудников на удаленную работу

Столичные власти рекомендуют перевести на удаленку до половины офисных сотрудников.
Об этом сообщил вице-мэр Ефимов.
«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сказал Ефимов.
Цитата по «РИА Новости».
Вчера на «Клерке» писали, что в обязательном порядке с понедельника (5 октября) переводят на удаленку не менее 30% сотрудников.