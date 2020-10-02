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⚡ В Москве рекомендуют отправить до половины сотрудников на удаленную работу

Столичные власти рекомендуют перевести на удаленку до половины офисных сотрудников.

Об этом сообщил вице-мэр Ефимов.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сказал Ефимов.

Цитата по «РИА Новости».

Вчера на «Клерке» писали, что в обязательном порядке с понедельника (5 октября) переводят на удаленку не менее 30% сотрудников.

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