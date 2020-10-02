Какая рутина раздражает бухгалтеров?

Какие рутинные операции раздражают бухгалтеров в работе? Или вообще раздражает вся работа, особенно в пятницу?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Скажите, а какие самые рутинные операции при работе с финансовыми документами вас напрягают больше всего?».
Ответы оказались самыми разными:
«Собрать подписи и разложить в разные папки».
Кого-то раздражает списание:
«Списание материалов на производство. Вот эти тысячи транзисторов и микросхем...».
Отдельно подискутировали по архивации:
«Архивация документов».
Кто-то мечтает о специальном программном обеспечении:
«Наверное, это мечта многих, чтобы появился удобный и понятный софт, который бы реализовывал 125-фз об архивном деле...».
А кто-то о специальном сотруднике:
«И отдельный сотрудник, который этой архивацей занимается в рабочее время, а не в выходные и не по ночам».
Путевые листы тоже раздражают:
«Два дня собираемся с духом перед заполнением (рисованием) путевых листов».
А у кого-то совсем радикальный подход:
«Всё бесит».
Это, видимо, так пятница действует.
Коллеги, поделитесь, что вас в вашей работе раздражает?