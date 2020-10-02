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Какая рутина раздражает бухгалтеров?

Какие рутинные операции раздражают бухгалтеров в работе? Или вообще раздражает вся работа, особенно в пятницу?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Скажите, а какие самые рутинные операции при работе с финансовыми документами вас напрягают больше всего?».

Ответы оказались самыми разными:

«Собрать подписи и разложить в разные папки».

Кого-то раздражает списание:

«Списание материалов на производство. Вот эти тысячи транзисторов и микросхем...».

Отдельно подискутировали по архивации:

«Архивация документов».

Кто-то мечтает о специальном программном обеспечении:

«Наверное, это мечта многих, чтобы появился удобный и понятный софт, который бы реализовывал 125-фз об архивном деле...».

А кто-то о специальном сотруднике:

«И отдельный сотрудник, который этой архивацей занимается в рабочее время, а не в выходные и не по ночам».

Путевые листы тоже раздражают:

«Два дня собираемся с духом перед заполнением (рисованием) путевых листов».

А у кого-то совсем радикальный подход:

«Всё бесит».

Это, видимо, так пятница действует.

Коллеги, поделитесь, что вас в вашей работе раздражает?

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