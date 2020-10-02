ЦБ рекомендует банкам разрешать реструктуризации для МСП и самозанятых. И не начислять им пени

ЦБ просит банки и другие кредитные организации с пониманием отнестись к просьбам заемщиков из числа МСП или самозанятых об изменении условий кредитного договора.
Информационное письмо ЦБ от 30.09.2020 №ИН-06-59/141 «О реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП».
«ЦБ рекомендует кредитным организациям в случае обращения заемщиков — субъектов МСП в период с 01.10.2020 по 31.12.2020 с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа), по которому был установлен льготный период, удовлетворять заявление заемщика и принимать решение об изменении условий кредитного договора (договора займа) на срок до трех месяцев с даты обращения на условиях, предусмотренных собственной программой реструктуризации кредитов (займов)».
Также регулятор рекомендует не начислять неустойки, пени иштрафы:
«В вышеуказанных случаях рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора кредита (займа)» — говорится в письме.
Еще ЦБ рекомендовал бюро кредитных историй не ухудшать кредитные истории таких заемщиков.