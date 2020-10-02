Налоговики находят несоответствия в декларации и хотят пояснений. А если их там нет?

Налоговики нашли ошибки и несоответствия в декларации, хотят пояснений. Что делать налогоплательщику, если он этих ошибок не нашел?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«А что так можно? 😏 У меня прям букет из требований этой осенью. И что им ответить, что ни противоречий, ни ошибок я не нашла? 😀».
«Посмотрела, когда отправила декларацию — 26.06, то есть они и в срок не уложились».
Вот что в комментариях пишут:
«Пусть сами поясняют что они там нарыли? Многие жалуются, что налоговики требования валят беспочвенно».
Кто-то сторонник расписать все и вся, просили же пояснения, ну вот, получайте:
«Я в качестве ответа расшифровку каждой запрошенной строки делаю. Никаких документов не прикладывая, разумеется, запрошены же пояснения. И все, если расхождений нет по расшифровкам, отправляю ответ и пусть бамбук курят».
Автор поста уточняет:
«То есть расписывать всю сумму расходов за каждый квартал?».
Ей ответили:
«За каждый квартал укрупненно по статьям. Ключевое слово укрупненно:-) Ну не любят они расходы, что поделать. А как заставить налогоплательщика их снять? Правильно, кинуть в него тупым требованием, которое писал компьютер, внести панику, а там глядишь кто и расчехлится».
Есть и сторонники краткости:
«Я бы ответила, что по нашим данным ошибок и противоречий нет, расходы отражены верно. Все».
Правда, иногда налоговики не отстают и начинают требовать всё настойчивее. И даже давить.
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