Налоговики находят несоответствия в декларации и хотят пояснений. А если их там нет?

Налоговики нашли ошибки и несоответствия в декларации, хотят пояснений. Что делать налогоплательщику, если он этих ошибок не нашел?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«А что так можно? 😏 У меня прям букет из требований этой осенью. И что им ответить, что ни противоречий, ни ошибок я не нашла? 😀».

«Посмотрела, когда отправила декларацию — 26.06, то есть они и в срок не уложились».

Вот что в комментариях пишут:

«Пусть сами поясняют что они там нарыли? Многие жалуются, что налоговики требования валят беспочвенно».

Кто-то сторонник расписать все и вся, просили же пояснения, ну вот, получайте:

«Я в качестве ответа расшифровку каждой запрошенной строки делаю. Никаких документов не прикладывая, разумеется, запрошены же пояснения. И все, если расхождений нет по расшифровкам, отправляю ответ и пусть бамбук курят».

Автор поста уточняет:

«То есть расписывать всю сумму расходов за каждый квартал?».

Ей ответили:

«За каждый квартал укрупненно по статьям. Ключевое слово укрупненно:-) Ну не любят они расходы, что поделать. А как заставить налогоплательщика их снять? Правильно, кинуть в него тупым требованием, которое писал компьютер, внести панику, а там глядишь кто и расчехлится».

Есть и сторонники краткости:

«Я бы ответила, что по нашим данным ошибок и противоречий нет, расходы отражены верно. Все».

Правда, иногда налоговики не отстают и начинают требовать всё настойчивее. И даже давить.

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