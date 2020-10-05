Для второй выплаты пособия при сокращении надо предъявить оригинал трудовой книжки. Фото не подойдет

Сотрудника сократили. Первое выходное пособие он получил, а вот за второй выплатой явиться не может, так как находится вдали от дома. Чтобы получить деньги, бывший сотрудник послал работодателю фото своей трудовой книжки.

А где гарантии, что эта фотка не была сделана уже давно? Вдруг сейчас работник туже трудится в другой фирме?

В ситуации разбирался Роструд, Там отметили, что сотруднику можно отказать в выплате.

Подтвердить факт нетрудоустройства работник может путем направления работодателю надлежащим образом заверенной (например, нотариально) копии трудовой книжки с отсутствующей записью о его трудоустройстве, заявили в Роструде.