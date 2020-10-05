Работодатель, с которым расстались 3 года назад, просит внести исправления по начислениям. Помочь, или не стоит?

Часто ли вас просят бывшие работодатели помочь им с периодом, когда вы еще работали в организации? А часто ли это бывает, если с работодателем расстались, мягко говоря, не совсем хорошо?

Поделились наболевшим в «Красном уголке бухгалтера».

«3 года назад работала главбухом в не коммерческой организации. Отработала 4.5 года, прошла 3 аудита, решила уйти. Пр этом моя занятость началась с частичной, закончилась полным рабочим днём. Пока я была на больничном, руководство нашло мне замену, это был ноябрь. Я вообще хотела поставить руководство в известность, закрыть год и уйти, ну раз решили раньше со мной расстаться, ну и ладно. При этом, меня на работу брала другая женщина, уходила я уже при новой, но и с ней отработали 1.5 года. Провожали как воришку, начальница написала письмо новой коллеге, чтобы та внимательно приняла документы».

Как-то нехорошо получилось, не находите?

А вот что происходит сейчас:

«Прошло 3 года, в организации той, уже поменялся ещё бухгалтер. И тут начались мне звонки, типа помните, вы делали начисление по такому то человеку... а там очень большой документооборот был. И попросили переделать начисления за 2018 год, представляете? Они наняли аудит, и те им сделали замечания. И меня все это очень возмущает. Почему я должна что-то переделывать?! Я сказала, вы сейчас главный бухгалтер, вот и принимайте те решения, которые вы считаете нужными. До сих пор в шоке и очень неприятные ощущения».

Причем, год человек уже не закрывал. Вот что в комментариях пишут:

«Год закрывала другой ГБ. Если что ей тогда не нравилось, при приёмке дел озвучить надо было».

И еще одно солидарное с этим мнение:

«Отвечает тот, кто закрывает год. Было время исправить все по своему вкусу, так сказать».

А у кого-то была схожая ситуация:

«Я уволилась по аналогичному сюжету! 5 лет назад. Еще и аудитора пригласили... Проработа в фирме 10 лет! Так до сих пор звонят: „а помните?“... После меня сменились 2 главбуха!».

А кто-то вообще в недоумении, как так можно делать:

«То есть, новый человек доверит стороннему теперь бухгалтеру что-то пересчитать? И сдаст в своем периоде под свою ответственность? Первый раз такое встречаю. Ладно уточнить детали сложной сделки, но тут. Моя не понимать».

А кто-то считает, что нельзя так помогать за бесплатно:

«Ээээ... То есть, они хотят, чтобы вы бесплатно что-то корректировали в конторе, с которой расстались дцать лет назад?:-) милахи какие:-) Я бы ценник озвучила».

Дискуссия немного разрослась:

«Интересно еще — на коленке предлагают посчитать? Или ехать к ним и работать в программе? Серьезно? Чудны крестьянские дети!