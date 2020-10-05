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Названы города России с самыми высокими и низкими зарплатами

Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц, больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего — на Северном Кавказе.

Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. На основе этой информации составлен рейтинг городов по уровню зарплат.

В первом полугодии 2020 года самая высокая зарплата оказалась в Москве. Средняя чистая зарплата (зарплата по крупным и средним организациям) в столице в январе-июне текущего года составила 103,1 тысячи рублей, что эквивалентно четырем стандартным наборам товаров и услуг.

Вторым в текущем рейтинге, как по заработанной плате, так и по возможности приобрести стандартный набор товаров и услуг, стал Южно-Сахалинск, в котором средняя месячная зарплата составляет 97,4 тысячи рублей (3,81 стандартного набора товаров и услуг). На третьей строчке расположился еще один северный город — Салехард (94,9 тысячи рублей или 3,62 стандартного набора товаров и услуг).

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На четвертом и пятом местах находятся Сургут и Ханты-Мансийск. В Сургуте средняя заработная плата в январе-июне 2020 года составила 77 тысяч рублей (3,24 стандартного набора товаров и услуг), а в Ханты-Мансийске — 75,4 тысячи рублей (3,18 фиксированного набора товаров и услуг). По средней заработной плате Сургут и Ханты-Мансийск занимают 6-е и 7-е места соответственно.

Таким образом, четыре из пяти городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность от «цивилизации» этих населенных пунктов.

Города южных регионов как противовес лидирующим северным мегаполисам расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) — 1,43, где средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей.
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Таким образом, средней зарплаты в этом городе хватает чуть более чем на один стандартный набор товаров и услуг. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале (1,53), Элисте (1,65) и Иваново (1,65).

Согласно результатам исследования, пять городов из последних десяти — столицы Северо-Кавказских республик. Невысокие показатели в этих населенных пунктах во многом объясняются слабостью экономик этих республик в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат.

Согласно результатам исследования, в большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и зарплат выше, чем в среднем по стране. В частности, среди 15 крупнейших населенных пунктов России у десяти отношение выше среднего значения по стране. При этом Москва, как это уже указывалось выше, занимает первую позицию в рейтинге, а самый «бедный» город-миллионник, Волгоград, расположился на 57-м месте.

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Санкт-Петербург, как и Москва, — зажиточный город-миллионник. Во второй столице России соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора составляет 2,92, что соответствует восьмому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены зарплаты в северной столице в 1,4 раза меньше, чем в Москве.

Кроме двух столичных городов, которые достаточно заметно отрываются от остальных миллионников, также хорошие результаты среди крупнейших мегаполисов: у Красноярска (2,55), у Екатеринбурга (2,47), у Уфы (2,42) и у Казани (2,37). Среди отстающих крупнейших населенных пунктов: Самара и Волгоград с соотношением 2,12 и 2,02 соответственно.

Городом с самой низкой стоимостью стандартного набора товаров и услуг из всех проанализированных населенных пунктов в рейтинге оказался Саранск, а с самой высокой — Петропавловск-Камчатский.

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