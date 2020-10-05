Бывшему гендиректору СРО за соучастие в хищении 5,6 млрд рублей дали 3 года условно

Предприниматель Марат Каюмов, бывший генеральный директор двух саморегулируемых организаций (СРО), участвовавший в обеспечении схемы хищения и вывода за рубеж членских и целевых взносов на сумму 5,6 млрд рублей, приговорен к 3 годам лишения свободы условно.

Районный суд признал Каюмова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Вину признал, раскаялся, выдал следствию 811 тыс. долларов США. Деньги арестованы в рамках основного дела и потерпевшим пока не возвращены.

Как следует из материалов дела, схему хищения организовали бизнесмены Алексей Шувалов и Алексей Елисеев. Ими создавались СРО в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, в которые привлекались профильные компании.

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«СРО собирали вступительные, членские, целевые взносы, формировали из них компенсационные фонды, заключали фиктивные договоры о размещении средств компенсационных фондов якобы с целью их сохранения и увеличения, а деньги выводились на счета фирм-однодневок и обналичивались. Общий ущерб оценивается в 5,6 миллиарда рублей», — говорилось в обвинительном заключении.

По данным следствия, Каюмов был директором СРО Союз «Стандарт-Изыскания» и генеральным директором ЗАО «Финансовая компания «СтандартИнвест», обеспечивал оформление договоров, осуществлял расчетные операции, банковские переводы, открывал счета в кредитных организациях.

Под следствием по основному делу находятся бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь Елена Слабикова. Расследование этого уголовного дела началось летом 2017 года. Слабиков обвиняется в том, что оказывал содействие включению в реестр СРО компаний, подконтрольных членам преступной группы, а также осуществлял общее покровительство, не допуская проведения проверок, и получал за каждую операцию не менее миллиона рублей. Слабикову следствие считает посредником в передаче денег отцу.