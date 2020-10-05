Настигнет ли бухгалтера субсидиарка, если гендиректор не платит налоги, а компанию хотят закрывать

Бухгалтера крайне волнует вопрос субсидиарной ответственности. Поскольку гендиректор налоги платить не хочет, а учредители фирму вообще хотят закрыть.

Беспокоятся в «Красном уголке бухгалтера».

«Насколько я понимаю, субсидиарная ответственность обяжет буха заплатить налог УСН и фонды, если гена их уже год платить не желает а учредители хотят закрыть ООО. Или я паникую?».

Кстати, дадут ли учредителям закрыть компанию с долгами? Если они, конечно, не прибегнут к «альтернативным методам».

В комментариях успокоили, что зря паникуют. И заодно пишут:

«А как главбух может оплатить без ведома начальства, даже если он очень хочет рассчитаться с бюджетом? У нас директор ни зарплату, ни налоги не хотела платить. Типа, неоплата налогов самый дешевый кредит от государства».

Кто-то пишет, что субсидиарка возможна, но не в этом случае:

«Субсидиарная ответственность бухгалтера может наступить при ликвидации компании, но не при самостоятельной, а при банкротстве. Бухгалтер наравне с учредителями и директоратом отвечают личным имуществом и деньгами по обязательствам компании перед кредиторами, но только в том случае если банкротство умышленное. Вы, как бухгалтер, должны сейчас уже понимать какое банкротство, реальные ли долги по налогам и т.п., проанализируйте, уволитесь до объявления банкротом Вас не тронут, на сегодня есть компания в процедуре более 2-х лет, учредители и директора уже тоже на банкротстве и субсидиарке, уголовные дела, но бухгалтера не привлекали и не трогали, так как уволилась за 7 месяцев до подачи на банкротство».

Кто-то советует увольняться, но на это есть возражение:

«Увольнение не поможет. Нужно объяснять всем руководителям про последствия банкротства. Письменно. С отметкой о получении. Многократно».

Есть и такое мнение:

«Нет, вы не паникуете. Так и есть. Это ваша прямая обязанность, следить за фин.состоянием, и обеспечивать очередность платежей. Налоги находятся в первой очереди. Также странно, что фнс у вас не списывает их со счёта самостоятельно. За год то уже должны были блокирнуть счёт не один раз и списать сколько считают нужным. Ни гена, ни учредитель „не знают“ сколько они должны налоги, этим всем занималась гл.бух. Такой будет ответ».

Правда, кто мешает главбуху написать несколько раз гендиру и участникам о последствиях неуплаты, банкротства, и прочих «радостях». И точно так же потом заявить, мол, «предупреждала, много раз». Да и деньги на оплату он откуда без ведома гендиректора возьмет? Сам напечатает?