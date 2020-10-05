Как в Москве подать сведения о работниках, переведенных на удаленку

Где взять, как заполнить и куда отправить форму для юрлиц и ИП о количестве сотрудников, переведенных и не переведенных на дистанционную работу, а также отправленных на выходные? Пояснения по этим вопросам опубликованы на сайте Мэра Москвы.
1. Почему организациям и ИП нужно сообщать о своих сотрудниках?
С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
В соответствии с Указом Мэра Москвы от 1 октября 2020 года № 96-УМ, они должны предоставить сведения об организации, виде деятельности, фактических адресах, где продолжают работать сотрудники. Также нужно указать число работников, группируя их по режиму работы: работающие дистанционно, продолжающие ездить в офис (без возможности перехода на дистанционную работу).
Требование не распространяется на:
- организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения;
- организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности «Роскосмос»;
- организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу;
- организации электроннотехнической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций;
- организации здравоохранения и иные организации, определенные Штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.
Ограничений в осуществлении деятельности нет. Направление формы не является препятствием или ограничением работы.