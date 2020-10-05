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Как в Москве подать сведения о работниках, переведенных на удаленку

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Где взять, как заполнить и куда отправить форму для юрлиц и ИП о количестве сотрудников, переведенных и не переведенных на дистанционную работу, а также отправленных на выходные? Пояснения по этим вопросам опубликованы на сайте Мэра Москвы.

1. Почему организациям и ИП нужно сообщать о своих сотрудниках?

С 5 октября работодатели столицы обязаны перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 1 октября 2020 года № 96-УМ, они должны предоставить сведения об организации, виде деятельности, фактических адресах, где продолжают работать сотрудники. Также нужно указать число работников, группируя их по режиму работы: работающие дистанционно, продолжающие ездить в офис (без возможности перехода на дистанционную работу).

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Требование не распространяется на:

  • организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения;
  • организации, входящие в состав государственной корпорации космической деятельности «Роскосмос»;
  • организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
  • организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу;
  • организации электроннотехнической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций;
  • организации здравоохранения и иные организации, определенные Штабом по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве.
2. Могут ли работать организации, приславшие форму?

Ограничений в осуществлении деятельности нет. Направление формы не является препятствием или ограничением работы.

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3. О каких сотрудниках необходимо сообщать?

Необходимо предоставить сведения о количестве сотрудников, которые:

  • продолжают ходить на работу;
  • работают удаленно.
4. Где скачать форму для заполнения сведений о сотрудниках?

Шаблон для заполнения формы предоставления сведений о численности работников организаций и индивидуальных предпринимателей вы можете скачать на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru.

5. Какие сведения обязательны для заполнения?

В форме для заполнения сведений о сотрудниках необходимо указать:

  • полное наименование организации/ИП;
  • краткое наименовании организации;
  • ИНН;
  • ОГРН/ОГРНИП;
  • юридический адрес (в соответствии с данными ЕГРЮЛ;
  • основной вид осуществляемой деятельности (отрасль);
  • дополнительные виды осуществляемой деятельности;
  • суммарная численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
  • суммарная численность работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы.
  • Обязательно необходимо уточнить сведения относительно работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, в виде:
  • фактического адреса осуществления деятельности (указывается только код ФИАС);
  • численности работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, осуществляющих деятельность по указанному фактическому адресу.
Если адресов несколько, необходимо указать их все и для каждого адреса указать фактическую численность сотрудников, не переведенных на дистанционный режим работы.

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Список сотрудников с ФИО не нужен. Заполнить следует только количество сотрудников в привязке к фактическому адресу.

Данные следует предоставить в формате xls, xlxs. Шаблон для заполнения можно скачать здесь.

6. Как указывать фактический адрес?

В отличие от юридического адреса, который заполняется в соответствии с данными ЕГРЮЛ, фактический адрес осуществления деятельности требует указания соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы. Найти его можно в графе «Уникальный идентификатор»:

В случае отсутствия адреса необходимо указать любой ближайший адрес здания/строения.

Обратите внимание, нужно указать код ФИАС, относящийся именно к зданию (строению), а не к улице, при этом в отчетной форме указывать конкретный адрес или улицу не требуется.

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Для организаций, чья деятельность связана с передвижением (курьерские услуги, услуги транспортировки, такси и т.п.), в качестве фактического адреса следует указать адреса размещения офиса (офисов) и численность работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, закрепленных за указанным офисом (офисами).

7. Как вносить вид деятельности?

Вид деятельности следует вносить в свободном формате, в соответствии с осуществляемой деятельностью и отраслью, к которой относится ваша организация или ИП.

8.Какие сложности могут возникнуть при заполнении формы?

Если в форме не хватает строк, добавьте их в соответствии с количеством адресов осуществления деятельности организации.

Должны добавляться пары строк: строка для ввода кода адреса местоположения и строка для численности работников по данному адресу, которые не переведены на удаленный режим работы.
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9. У меня сеть магазинов. Форму нужно заполнить на каждый магазин отдельно?

Если магазин работает как одно юридическое лицо, нужно заполнить одну форму. В файле укажите столько фактических адресов, сколько фактически работает магазинов, далее по каждому адресу и магазину заполните количество сотрудников.

Если магазины работают как разные юрлица, вам следует заполнить сведения по принципу «одно юрлицо — один файл». Направить файлы можно одним письмом.

10. Заполненная форма должна быть подписана и заверена печатью?

Нет. Форму нужно заполнить по шаблону (формат xls, xlxs) и направить на адрес электронной почты: organization_size@mos.ru.

11. Куда отправлять заполненную форму?

Установленную форму с заполненными сведениями необходимо отправить на адрес электронной почты organization_size@mos.ru.

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При возникновении дополнительных вопросов по представлению указанных сведений можно обратиться по телефону 7 495 870-72-98.

12. Когда поступит ответ на письмо с данными?

После отправки письма вы получите автоответ. Иного взаимодействия не предполагается.

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