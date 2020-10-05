Предлагают повысить налоги для компаний, выводящих средства в оффшоры. И понизить для тех, кто создают рабочие места

Председатель СФ Матвиенко предлагает повысить налоги для компаний, выводящих средства в оффшоры. И наоборот понизить для тех, кто инвестируют в развитие и создают рабочие места.

Такое предложение она сделала на парламентских слушаниях в СФ, посвященных проекту федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

«Если они [компании] вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыль даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства выводят в офшоры, заработанные здесь в России, то вот на такие средства, как во многих странах Европы, можно существенно повысить налог», — сказала Матвиенко.

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Спикер СФ считает, что в таком случае налоговая система «действительно будет стимулирующей, мотивирующей вкладывать средства в развитие».

Она также подчеркнула, что считает несправедливым, когда акционерам крупных компаний выплачиваются большие дивиденды, сумма которых в целом превышает размер бюджета крупного региона, но при этом такие компании выделяют очень скромные средства на модернизацию производств и на экологическую безопасность. Спикер Совфеда привела в качестве примера компанию «Норильский никель».

«Наверное, здесь тоже нужно подумать, каким образом эту ситуацию регулировать с тем, чтобы стимулировать инвестиции, действовать по закону, но эта ситуация ненормальная. И таких примеров очень много», — отметила Матвиенко.