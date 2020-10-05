Почему полезно дружить с менеджером банка, в котором обслуживается ваша компания

Материал выложен чисто для ознакомления, редакция «Клерка» ни к чему не призывает и просит не рассматривать данные рекомендации как руководство к действию.

Телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ» подробно рассказывает, почему нужно дружить с вашим менеджером в банке.

«Если даже у вас реальный бизнес, всегда настает момент, когда нужно немного „похимичить“. У каждого свои причины, кому нужно обналичить деньги для выплаты серой зарплаты, кому откат за тендер занести, кому НДС скинуть.

Поэтому, если не хотите получить блок счета или попасть в черные списки, надо действовать аккуратно.

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— в крупных розничных банках идет ожесточенная война между бизнес — подразделениями и финансовым мониторингом. Первым надо выполнять планы по клиентам, вторым не получить нагоняй от ЦБ за подозрительные операции.

Вот тут очень важным элементом является ваш менеджер. Обязанности у него де-юре „секретарские“: собрать документы, сделать звонок, написать в почту сообщение. Де-факто, хорошо замотивированный менеджер знает куда надо надавить или как преподнести клиента своему руководству, которое уже имеет полномочия надавить на фин мониторинг.

— это когда менеджер говорит, что через этого клиента он сможет выйти на более крупную компанию, которая обеспечит банку солидную прибыль. Поэтому финмониторингу надо закрыть глаза на „мелкие“ шалости ради будущего блага.

Обычно такое срабатывает и корпорат продавливает финмониторинг не блокировать счета.

Отсюда вывод, дружите с менеджером. Мотивируйте его подарками, но ни в коем случае не деньгами (узнают безопасники, уволят с позором). Бутылка коньяка, шампанского, подарочные карты небольшого номинала — такие подарки считаются нормой.

Высший пилотаж — иметь инсайд в финмониторинге банка, но это многим недоступно ввиду закрытости таких подразделений. Поэтому контакты с менеджером — самый простой вариант».