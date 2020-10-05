Из-за второй волны коронавируса, ВВП до конца года упадет на 4-5%, считает Кудрин

Подсчитан возможный ущерб экономике от второй волны коронавируса. ВВП до конца года упадет на 4-5%, а его прогноз на 2021 год скорректируют в худшую сторону.

Об этом заявил глава Счетной палаты Кудрин, выступая в СФ:

«Бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост. Должен сказать, что прогноз не учитывает второй волны COVID-2019, которая, по сути, к сожалению, началась. И тем самым падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу, где-то от 4% до 5%. Сейчас точных оценок еще не сделано, но понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз на 2021 год. Наверное, зима и первый квартал будут сложными по-прежнему для экономического роста. И показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы», — сказал глава ведомства.

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По его словам, в период с 2013 года по 2019 год среднегодовой темп роста ВВП составлял меньше 1% и ожидания значительных темпов роста ВВП в последующие годы являются оптимистичными.

«Среднегодовой темп роста с 2013 года по 2019 год был меньше 1%. Мы находимся в историческом периоде очень низких темпов роста. Поэтому планирование, что мы в следующем году выйдем на больше, чем 3% роста можно ожидать, если считать, что это год отскока после кризиса, после снижения. Но в следующие годы, 2022-2023 годы, ожидания роста выше 3% являются оптимистическими», — отметил глава Счетной палаты.