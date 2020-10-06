Обращения к власти без адресата останутся без ответа

Органам власти предлагают разрешить не отвечать на обращения граждан, если в них не указано, в какое ведомство или какому чиновнику оно адресовано. Такой законопроект внесен в Госдуму мурманскими депутатами.



Законопроект предлагает обязать граждан, составляющих электронное обращение в тот или иной орган, указывать не только свои данные и адрес электронной почты, но и конкретного адресата — либо название ведомства, либо имя и должность сотрудника. В противном случае ответа не последует. То же самое будет и с просьбами переправить обращение прочим органам власти.

Законопроект призван решить проблему массовых рассылок чиновникам обращений, не имеющих конкретных адресатов и зачастую с просьбами, не входящими в их компетенцию, говорится в пояснительной записке. Чиновники, получившие такие послания вынуждены их направлять в органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, в связи с чем конечный исполнитель получает огромное количество обращений по одному и тому же вопросу отдельного гражданина, но от разных органов и должностных лиц.