Бесплатно расскажем все об электронных трудовых книжках 8 октября

Переход на электронные трудовые книжки по-прежнему вызывает множество вопросов. Это удобно, практично, и — непонятно. При этом, сейчас это крайне актуально.

Чтобы это исправить — приглашаем вас на бесплатный вебинар «Электронные трудовые книжки: всё о переходе и отчетности». Вебинар пройдет 8 октября с 11:00 до 13:00.

На вебинаре вы узнаете:

какая ответственность предусмотрена за непредставление формы СЗВ-ТД в срок либо с ошибками?

что проверит инспекция труда при проверках в связи с переходом на ЭТК? как работать с ЭТК правильно?

в какой срок выдать работнику трудовую книжку, если он от нее отказался?

какую запись внести в бумажную трудовую книжку, если работник подал заявление о ведении электронной?

как определить стаж работы работника, отказавшегося от ведения бумажной трудовой?

куда и в какие сроки подается отчет СЗВ-ТД?

Как его правильно заполнять?

Все вопросы разбираются на практических примерах.

Спикер — Юлия Жижерина, преподаватель Русской Школы Управления, эксперт в области трудового права и управления персоналом.

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