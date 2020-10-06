Бухгалтеры жалуются на «Актион»: постоянно названивают и деньги не возвращают

Письмо о том, что отдел продаж «Актиона» постоянно названивает, прислала читательница «Клерка» в редакцию. Так еще и деньги, ошибочно уплаченные, возвращать не хотят.

«Каждый выживает, как может. В период пандемии 2020 года эта истина приобрела масштабы катастрофы. Одни фирмы (в основном малый бизнес) снижали цены на товары и услуги, чтобы не потерять клиентов. Но порой даже эта мера не помогала. Кто-то растворялся на просторах Родины или за ее пределами, чтобы не отдавать долги. А вот многие из акул бизнеса — монополисты, воротилы многомиллионных заказов и договоров повели себя не совсем этично по отношению к контрагентам. Ресурсоснабжающие организации, поставляющие в дома тепло и воду, не смотря на отсутствие договоров с клиентами на безакцептное списание средств за услуги, в сговоре с банками начали выставлять требования об оплате — а вдруг „прокатит“? Приписки Гкал тепла и кубометров воды в счетах уже не новость для потребителя коммунальных услуг. Сферу интеллектуальных продуктов эта всеобщая лихорадка обмана тоже не миновала».

Далее она рассказывает о небезызвестной группе компаний «Актион». Причем, претензия у человека не к качеству журналов или материалов. А к назойливости отдела продаж. Вот пример:

«Приветливые юноши и девушки настойчиво предлагали ознакомиться с новостями журнала, выспрашивали о том, что нравится, что нет, предлагали помощь и обзорные экскурсии по разделам своей продукции, а также льготные подписки на другие журналы своей компании».

Причем, ладно бы один раз позвонили, но ведь нет, звонят постоянно. А вот на чем чаша терпения переполнилась:

«Чаша терпения лопнула окончательно, когда очередная менеджер спросила, не найдется ли у меня 30 (ТРИДЦАТЬ!) минут для ответов на вопросы».

Бухгалтеру, наверное, заняться больше совсем нечем, раз должно найтись полчаса на телефонный разговор.

Ну а самая большая боль в письме — это случайно отправленная большая сумма за подписку, которую уже три месяца как возвращают. Ну как возвращают, предлагают еще на что-то подписаться. Понятно, что деньги на счет упали, их уже наверное в бюджет внесли, кто-то себе премию выписал, и продажникам поставлена недвусмысленная задача — что-то на эти деньги продать.

Но ведь и время сейчас, как сказал глава Минфина, не тучное. Люди каждую копейку беречь стараются.