Мошенники крадут данные банковских карт при помощи сервиса Zoom

Мошенники используют сервис Zoom для кражи денег через функционал регистрации и отправки приглашения десяти пользователям.

Об угрозе сообщила компания Group-IB, пишут «РБК».

Аналитики компании выяснили, что письма отправляли с официального адреса сервиса Zoom.

«Все дело в том, что при регистрации Zoom предлагает пользователю заполнить профиль — указать „Имя“ и „Фамилию“, предоставляя возможность вставить до 64 символов в каждое поле. Мошенники используют эту возможность, вставляя фразу „Вам положена компенсация в связи с COVID-19“, и указывают ссылку на мошеннический сайт», — объяснили в Group-IB.

При регистрации также предлагается ввести электронные адреса еще десяти человек, чем пользуются мошенники и вводят адреса потенциальных жертв. Те получают, по сути, официальное сообщение от сервиса, переходят на мошеннический сайт, где им «рассчитывают» компенсацию в размере от 30 до 250 тыс. рублей. Однако, чтобы получить эти деньги, необходимо оплатить 1000 руб. «за юридические услуги». Жертва вводит данные своей банковской карты, их получают мошенники и используют для хищения средств.

В целом, подобные схемы также встречаются в некоторых мобильных приложениях, или даже в электронных рассылках.