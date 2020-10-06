Работодателям придется сообщать персональные данные сотрудников на удаленке. Или штраф до 300 тысяч

Столичный мэр обязал работодателей еженедельно отчитываться о переведенных на удаленную работу сотрудниках. Об этом мы уже писали ранее.

Следует обратить внимание, что в отчете есть обязанность указывать персональные данные людей: номера мобильных телефонов, машин, транспортных и социальных карт.

Непредоставление или неполное предоставление сведений будет наказываться штрафом либо приостановлением деятельности по статье 20.6.1 КоАП. Согласно ей, штраф для юрлиц составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Ответственность грозит и за неперевод на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания (за исключением сотрудников, чье присутствие на рабочем месте крайне важно для функционирования организации).

Ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ наступает за нарушение как федеральных, так и региональных правил поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. На это указал Верховный суд в «коронавирусном» обзоре.