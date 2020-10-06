Что грозит гендиру за вывод денег с арестованного счета, и сможет ли он выкрутиться?

Клиент выводил деньги с арестованного счета под выплату зарплаты. А теперь до него докопалась налоговая. Стоит ли вообще брать такого клиента, или тут уже все ясно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Клиент выводил деньги с арестованного счета в банке как выплату заработной платы. Налоговая увидела разницу между суммами по якобы выплаченной зарплате и суммами доходов, отражённые в отчетах 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и теперь требует пояснить почему такая разница. Примерно 50 млн против 1 млн. Были ли у вас такте ситуации? Что можете посоветовать?».

Вообще, это уголовка. А вот что советуют в комментариях:

«Явку с повинной».

Еще советуют оформить все как ошибку и — бежать:

«Теперь надо написать, что это был технический сбой. Программа ошибочно расчитала ЗП при выводе денежных средств😏 ну, а самое лучшее, Вам бежать от такого клиента».

Неплохой совет, кстати.

Еще советуют на налоги перевести:

«Можно ещё перечислить налоги на эту сумму и пересдать отчёты 😄Вывод дс дорогой получается».

Еще советуют из страны бежать:

«Конвертируйте 50 млн в валюту и пока самолёты летают, покупайте билет».

А еще советуют договариваться с налоговой:

«Выходить на налоговую и договариваться. И как можно быстрее. Клиент должен понимать что при любых раскладах 50% от суммы не выплаченных налогов он точно попал. Вообще, удивительный клиент. Сначала занимается откровенным трешем, а банк и налоговая все это видели и просто ждали когда сумма наберётся:-). А потом ищет решение такого рода вопросов на форуме через бухгалтера:-). Объясните герою, что налоговая просто обязана по такому вопросу передать в полицию, даже если он все налоги заплатит вдруг».

Мда, попала собака в колесо.

А вот еще немного о возможных последствиях:

«Если арестован счет за неуплату налогов и деньги выводились, чтобы эти налоги не платить, то статья 199.2 УК — до трех лет. Непуганный какой-то у вас клиент. Вы еще и в соучастники пойти можете».

Правда, тут человек пишет, что клиент с таким вопросом обратился, так что соучастия тут нет. Но ситуация сама по себе жесткая.