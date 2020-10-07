Политики против введения отчетности по московским удаленщикам

Нельзя штрафовать компании за отсутствие отчетов по удаленке, считают в Партии Роста.

«Как будто бизнесу заняться больше нечем. В российской системе обязательной отчетности итак перебор с требованиями. Добавление еще одного отчета с административной ответственностью явно не прибавит популярности власти», — прокомментировал новость о введении новой отчетности для московских компаний представитель партии Дмитрий Пурим.

Также политик усомнился в том, что все сотрудники дадут согласие на обработку своих личных данных — например, госномер личной машины.

«Таким образом, можно сделать вывод, что данная мера не отвечает потребностям. Власть должна принять решение системное: если ситуация критическая — надо вводить пропускной режим и направлять больше средств на поддержку бизнеса, не милостыню раздавать, а обеспечивать всех, кто сидит дома на уровне среднестатистической зарплаты, перевести школы на удаленку, обеспечить выполнение режима во всех ВУЗах и т.п. Как минимум — просто раздавать бесплатно маски тем, кто ходит без них в местах общего пользования. Источники для этого есть. Ранее сообщали, что штрафов с предпринимателей собрали сотни миллионов рублей», — резюмировал политик.