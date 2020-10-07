Минфин рассказал как учитывать расходы при расчете налога на прибыль в период пандемии

Как учесть расходы, произведенные во время пандемии коронавируса, при расчете налога на прибыль, рассказал Минфин в письме № 03-03-06/1/83636 от 24.09.2020 г.

В случае, когда организация не прекращает свою деятельность в периоде распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и часть сотрудников переводится на удаленный режим работы, расходы, связанные с деятельностью организации, учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль в общеустановленном порядке.

При этом, что касается начисления амортизации по амортизируемому имуществу, то основания, по которым основные средства исключаются из состава амортизируемого имущества, приведены в пункте 3 статьи 256 НК РФ.

Согласно пункту 5 статьи 259.1 НК РФ начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта амортизируемого имущества либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика по любым основаниям.

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Если организация в период пандемии была вынуждена приостановить свою деятельность, то расходы, связанные с вынужденным простоем, должны отражаться в составе внереализационных расходов на основании подпунктов 3 и 4 пункта 2 статьи 265 НК РФ. Выплаты сотрудникам за период, когда они не осуществляют трудовые функции, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций только в тех случаях, когда такие выплаты производятся в соответствии с требованиями законодательства РФ.