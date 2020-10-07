Отцов, которые сидят в отпуске по уходу за ребенком, хотят уравнять в правах с матерями

Во время отпуска по уходу за ребенком у отцов должны быть такие же права по профподготовке, как и у матерей, считают в Госдуме.

Речь идет возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации.

Напомним, сейчас согласно закону о занятости женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, может обратиться в ЦЗН и за счет государства пройти обучение или курсы повышения квалификации. Так у нее появляется больше шансов на дальнейшее трудоустройство. Для отцов такой преференции нет.

В связи с этим член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессарабская предложила внести изменения в законодательство. Соответствующий законопроект уже отправлен на рассмотрение в Минтруд, пишут «Известия».

Это нововведение поможет мужчинам вернуться на рынок труда после перерыва в работе и повысит конкурентоспособность молодых отцов, считают эксперты.