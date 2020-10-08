Онищенко предложил компенсировать сотрудникам на удаленке затраты на обеды и электричество

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил компенсировать работающим удалённо сотрудникам затраты на обеды и электроэнергию.

«Есть вопросы, которые нужно отработать. Почему человек должен сидеть дома, тратить свою электроэнергию, потому что компьютер работает, расходовать свою воду. На некоторых работах кормят за счёт предприятий, так вы сухим пайком тогда давайте, если человек дома работает. Вот это всё надо отрабатывать», — заявил депутат в ходе онлайн-конференции «О ситуации с коронавирусом в России», прошедшей в РИА «Новости» 7 октября.

21 июля 2020 года Госдума в первом чтении уже одобрила законопроект о регулировании дистанционной и удаленной работы. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли документ на рассмотрение палаты 16 июня 2020 года. Законопроект был разработан для устранения проблем в трудовом законодательстве, выявленных во время пандемии.

По материалам «Парламентской газеты».