Как налоговики определяют тип и категорию транспортного средства в целях исчисления транспортного налога

Информация о типе (виде) наземных транспортных средств, включая специальные автомашины, указывается в паспорте транспортного средства.
Об этом напоминает Минфин в письме № 03-05-06-04/82101 от 18.09.2020.
Код типа наземных транспортных средств помещается в состав сведений, передаваемых из ГИБДД в налоговые органы.
Следовательно, налоговые органы не наделены правом самостоятельно определять тип и (или) категорию транспортного средства, в связи с чем при исчислении суммы транспортного налога, подлежащей уплате по конкретному транспортному средству, ставка транспортного налога должна применяться налоговиками исключительно на основании и в соответствии с данными из органов, осуществляющими госрегистрацию транспортных средств.