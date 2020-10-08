Как перевести на удаленку треть сотрудников, если их всего двое? Или их вообще нет?

Бухгалтеры озабочены вопросом, в свете указа Собянина о переводе трети всех сотрудников на удаленку. А как быть тем компаниям, где сотрудников один, два или вообще нет? По частям что ли переводить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«А как быть с нулевками и теми ООО, где 1 человек и гендиректор, и учредитель в свете нового Указа Собянина? Их как и куда отправлять?»

Действительно, как отправить треть сотрудников на удаленку, если их один или двое? Или даже четверо? Как их на троих делить? Ладно, если пополам делится, можно половину (как и рекомендуют), но вот с одним (или вообще без сотрудников) такое как сделать?

В комментариях еще спрашивают, как с совместителями быть. На это отвечают:

«Совместитель должен иметь 2 карты Тройка, 2 личных автомобиля и раздвоение личности».

Кто-то уже делится, как сдавался первый отчет:

«Я первый отчёт делала так. Директор работает дома, адрес на доме — ставила 1, что дистанционка не возможна. ИП-ешнику также».

А вообще, директор это сотрудник, без которого компания работать не сможет. Так что:

«Сотрудники без которых функционал компании не возможен никуда не переводятся. Если 1 сотрудник и он же ген дир то работает как обычно и все. Какие удаленки..так было весной. Пропуска выдавались без проблем».

Еще предлагают не спешить с исполнением, мало ли чего изменится.

«Ещё почти неделя впереди. Думаю, кому надо ткнут носом в „пятичтение“ указа. Дождёмся разъяснений (не спеши выполнять, ещё могут отменить)».

Хороший совет. Потому что, скорее всего, так все и будет. Или отменят, или еще чего-то сверху накинут.