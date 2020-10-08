Как еще поддержат самозанятых

Самозанятые получили доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Какие меры поддержки смогут получить самозанятые:

бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучёта в центре «Мой бизнес»;

пройти обучающие курсы;

займы (до 1 млн рублей) от государственных микрофинансовых организаций;

гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию;

льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.

Ранее эти меры поддержки были доступны только субъектам малого и среднего бизнеса.

Также утверждено постановление, которое усовершенствует систему гарантийной помощи бизнесу. Согласно этому документу, Корпорация МСП будет ранжировать региональное гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций.