Шуточный FAQ по переводу сотрудников на удаленку

Указы мэра Москвы об отправлении в обязательном порядке сотрудников на удаленку и о предоставлении их персональных данных, в том числе номера телефона, данных транспортных карт и номера авто вызвали массу вопросов от бухгалтеров. Пока мэрия ежедневно отвечает на них, мы составили шуточный FAQ.

Вопрос: если у меня компания-нулевка, сотрудников нет, что делать?

Ответ: срочно нанять троих работников, одного сразу же отправить на удаленку. Номер карты «Тройка» сообщить не забудьте.

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Вопрос: если я один ИП, сотрудников нет?

Ответ: сами решите, какую часть своего тела отправить на удаленку. Или обратите внимание на предыдущий ответ на вопрос.

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Вопрос: если у моего сотрудника нет карты «Тройка»?

Ответ: срочно купите каждому сотруднику по карте, и положите на них не менее 5000 рублей. Заодно бюджет пополните.

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Вопрос: как быть с теми, кто работают по совместительству?

Ответ: совместителям необходимо два автомобиля, две сим-карты, две карты «Тройка». И раздвоение личности.

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Вопрос: если на момент принятия указа № 97 сотрудник был на больничном, его тоже на удаленку?

Ответ: у вас сотрудник на больничном был?! Срочно всех на удаленку!

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Вопрос: у меня почти все работают онлайн, офлайн только курьеры. Их тоже на удаленку?

Ответ: правила написаны для всех! Читайте правила!

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Вопрос: простите, а вы читали законодательство, когда придумали все эти правила?

Ответ: какое законодательство, у нас есть Указ! Не мешайте работать!

Всех с предпятницей!