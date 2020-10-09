Работодатель может запретить сотруднику употреблять алкоголь в нерабочее время

Ситуация:

Сотрудники выезжают и работают на территории заказчика (на производственных объектах). Кроме того, они могут находиться на объектах заказчика и во внерабочее время (обеденный перерыв, отдых после смены), так как заказчик предоставляет жилье.

Вопрос:

Может ли работодатель в ЛНА установить запрет употребления алкоголя в нерабочее время, после рабочего дня и соответственно применять дисциплинарное взыскание, в том числе и увольнение за нахождение в алкогольном опьянении на территории заказчика после окончания работ?

Ответ Роструда:

Данный вопрос не урегулирован законодательством. Полагаем что применение дисциплинарной ответственности к работнику правомерно, если такие обязанности предусмотрены правилами внутреннего трудового распорядка.