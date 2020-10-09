Донорам, работающим неполный день в отпуске по уходу за ребенком, допвыходной не положен

Сотрудница-донор находится в отпуске по уходу за ребенком, но при этом работает на условиях неполного рабочего времени.

Молодая мама сдала кровь и надеялась получить оплату в виде среднего заработка и еще оплачиваемый выходной. Но не тут-то было. Работодатель в этой просьбе отказал.

И правильно сделал, подтвердили в Роструде.

Там пояснили, что использование дней отдыха (за сдачу крови и ее компонентов) в период нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком нормами действующего законодательства не предусмотрено.