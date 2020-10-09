Пятая часть звонков коллекторов пришлась на должников, допустивших просрочку из-за пандемии

18% звонков коллекторов должникам по кредитам пришлось на должников, прекративших платить в пандемию. Данные на конец сентября.

Такие цифры подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, пишут «РБК».

Речь идет о случаях, которые банки передали коллекторам в работу по агентской схеме в период с 1 апреля по 30 сентября, просрочка по ним образовалась в апреле—июне.

В августе большой рост просрочки по кредитам из-за пандемии фиксировал ЦБ.

За месяц объем проблемной задолженности увеличился на 26 млрд руб., или на 3%, быстрее, чем в предыдущие периоды. За август доля неработающих кредитов (с просрочкой больше 90 дней) в общем объеме необеспеченных займов выросла с 8,9 до 9,3%. В совокупном портфеле плохие долги остались на уровне 7,9%.

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«На 1 сентября объем розничной просрочки [у банков] мы оцениваем на уровне 1,86 трлн руб. по МСФО. Это уровень января 2017 года», — сообщил начальник отдела исследований коллекторского агентства EOS Иван Комиссаров.

По его словам, прирост числа проблемных кредитов в первую очередь сказывается на агентском сегменте взыскания, когда коллекторы взаимодействуют с должниками по договору с банками.

«За период пандемии должников стало больше, как следствие, объем работ стал больше», — утверждает и гендиректор коллекторского агентства «НСВ» Роман Волосников.

При этом, коллекторские агентства не видят «взрывного» роста просрочки по кредитам.