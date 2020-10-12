Если в московском ООО есть только директор, его не нужно переводить на удаленку и сдавать отчет

Выходные дни для многих московских бухгалтеров и кадровиков были не выходными — им пришлось разбираться с отчетом о переводе на удаленку, который надо теперь сдавать по понедельникам.

Но рабочие дни были и у чиновников. На сайте mos.ru переписали инструкцию по сдаче этого отчета. Теперь там четко написано, что ИП без работников и ООО, в котором есть только директор его не должны отправлять.

На всякий случай запасаемся скриншотом, а то ведь могут снова переписать.

Срок отправки первого отчета по Указу мэра Москвы № 97-УМ — 12 октября. В следующие два понедельника его нужно будет сдавать тоже.