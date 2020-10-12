Зарплата работникам профсоюза не освобождается от НДФЛ

Надо ли платить НДФЛ с выплат, производимых профсоюзным комитетом члену профсоюза за счет членских взносов? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 30.09.2020 № 03-04-06/85285.

Согласно пункту 31 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых обязанностей.

Таким образом, если в профсоюзе работает член этого профсоюза и ему платят зарплату, то с неё надо удерживать НДФЛ, даже если она платится за счет членских взносов.