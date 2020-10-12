Предлагают повторить субсидии для МСП на выплату зарплаты. 12130 руб на сотрудника

В СФ предлагают правительству рассмотреть вопрос о повторе поддержки малого и среднего бизнеса в период октябрь-ноябрь в виде субсидий на выплату зарплаты из расчета 1 МРОТ (12130 руб.) на сотрудника.

Об этом пишет глава комитета СФ по экономической политике Кутепов в письме премьер-министру Мишустину.

«В рамках оказания мер поддержки предприятиям и организациям в апреле, мае 2020 года были предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Указанные меры поддержки занятости были получены почти всеми субъектами экономической деятельности, подавшими заявления: из 2 608 130 заявлений субсидии получили 2 172 375 заявителей», — сообщил сенатор.

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По мнению парламентария, это очень помогло выдержать коронакризис.

«Указанные субсидии позволили предприятиям и организациям в разных сферах выдержать самый тяжелый период, сохранить занятость и свою деятельность», — добавил Кутепов.

Сенатор просит Мишустина рассмотреть вопрос в повторном выделении субсидий для поддержки МСП на период октябрь-ноябрь.

«По данным, предоставленным регионами, мера поддержки в виде субсидирования (частичного субсидирования) заработной платы наиболее эффективна. Например, в Самарской области работодатель при трудоустройстве граждан, которые были уволены в период острой фазы пандемии, получает на региональном уровне возможность частично возместить затраты на оплату его труда в течение не более 2 месяцев в размере, не превышающем МРОТ (12 130 рублей), увеличенном на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на каждого трудоустроенного гражданина (в среднем — 15 793 руб.) в месяц. Тиражирование таких практик на федеральном уровне позволит быстрее восстановить уровень занятости населения», — считает Кутепов.

Кроме того, в качестве альтернативного варианта он предлагает рассмотреть возможность субсидирования работодателей по аналогичной схеме при принятии на работу наименее защищенных категорий (многодетные или одинокие родители, молодые семьи, студенты, лица предпенсионного возраста, безработные граждане).