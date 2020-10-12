Как удалось подать сведения об удаленщиках. Подробный отчет

Подробный отчет от бухгалтера, как удалось без проблем (почти) подать сведения о сотрудниках, отправленных на удаленку.

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«Коллеги, делюсь опытом как мне удалось отправить отчет на мос.ру при помощи подписи, выпущенной АО «Калуга Астрал». Сначала я заходила при помощи Госуслуг, там я прикреплена как сотрудник. но отчет не отправлялся — все время сохранялись черновики, и больше ничего не происходило. Я поняла, что дело в ЭЦП, при входе выбрала вход по ЭЦП, система ругнулась, что нет плагина BlitzScPlugin.msi, по ссылке предложила его скачать (там дает выбор ОС), скачала, поставила, все равно, подписи не находит.

А у меня ЭЦП установлена на удаленном сервере (а на нем сисадмин запретил политикой устанавливать плагины, а дело было в 2 часа ночи, где базы. Зашла я на сервере в программу VipNet в ней выбрала действующую подпись и нажала «Копировать в...». Копировать можно даже на комп по сети, но, важно, чтобы папка сохранения была: /c/users/-/appdata/local/infotecs/containers/ то есть выбрать выбрать этот путь на локальной машине.

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После этого зашла в VipNet уже на локальной машине выбрала добавить контейнер — указала папку /c/users/-/appdata/local/infotecs/containers/ в списке ключей появилась действующая подпись. После этого снова на мос ру выбрала зайти по ЭЦП и зашла в личный кабинет. Система поприветствовала и поздравила с регистрацией личного кабинета юрлица.

Далее был следующий цирк с конями. Отчет был заполнен, но система его не принимала, писала что ИНН и ОГРН якобы не соответствует организации, бред полный, но факт, а не реклама. Полезла почитала про проблемы с отчетом. Короче, после того, как вы зайдете в профиль организации — основные данные, там будут видны все данные организации:

Так вот, нужно название организации полное и сокращенное скопировать оттуда и вставить в таблицу. Также для перестраховки я поступила с ИНН и ОГРН. После этого отчет отправился без проблем. Там сразу можно по итогам скачать файл с результатом обработки. Надеюсь, мой опыт поможет.