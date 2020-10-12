Если данные об удаленщиках не подаются из-за ошибки со СНИЛС, нужно ехать... в МФЦ?!

Одна из распространенных ошибок при подаче сведлений об удаленных сотрудниках — не принимается СНИЛС. Читатель делится решением, как эту ошибку исправить.
Поделились решением в «Красном уголке бухгалтера».
«Кто авторизируется через госуслуги на mos.ru. В ЛК на mos.ru при подаче этой формы возникает ошибка „Отсутствует СНИЛС“. Для ее решения надо ехать в любой МФЦ и получать доступ к расширенному кабинету mos.ru и подтверждать СНИЛС. Пришлось сегодня ехать в МФЦ, так еще были люди с данной проблемой. Как я понял госуслуги тупо не передают на mos.ru СНИЛС при авторизации через них».
Вот что в комментариях пишут:
«Странно даже. Была такая же проблема сегодня. Зашла под физиком, внесла данные и спокойно сдала отчёт с ЛК ИП. Ничего посещать не надо было».
Кто-то спокойно авторизовался с электронной подписью.
«При авторизации через ЭЦП ничего не требует отдельно».
А у кого-то часть получилось подать, часть нет.
«У меня половина организаций зашла через ЭЦП, половина требует физика. Система непонятна».
В общем, это надолго, даже не особо и удивляет. Вот только, еще и в МФЦ ехать? Серьезно?!